Marko geeft update over aanstaande Porsche-deal: "Er is nog niets getekend"

Afgelopen week kwam autosportfederatie FIA met groot nieuws naar buiten. Het World Motor Sport Council (WMSC) keurde immers de nieuwe motorregels voor 2026 goed en daarmee zette men de deur wijd open voor Porsche en Audi. Het is overduidelijk geen geheim dat de twee Volkswagen Group-merken de sport willen betreden.

Het lijkt erop dat Audi een huidig Formule 1-team wil gaan overnemen, het team van Sauber lijkt de voornaamste kandidaat voor een overname. Porsche gaat de zaakjes waarschijnlijk iets anders aanpakken en betreedt de sport vermoedelijk als motorleverancier. Alles lijkt erop dat het Duitse automerk gaat samenwerken met het team van Red Bull Racing. De deal hangt al geruime tijd in de lucht en iedereen verwacht een snelle aankondiging van de samenwerking.

Bij Red Bull doet men niet geheimzinnig over de mogelijke samenwerking die in 2026 in zal gaan. Teamadviseur Helmut Marko heeft de deal nooit toegeven of bevestigd. De Oostenrijkse adviseur laat in gesprek met F1-Insider weten dat nog niet alles in kannen en kruiken is: "Er is nog niets getekend. Pas als iedereen 'ja' heeft gezegd bij het altaar is het huwelijk echt voltrokken."