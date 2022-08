Magnussen trots op comeback: "Moet mijzelf nog steeds knijpen"

Eén van de grootste verrassingen van de eerste seizoenshelft is Kevin Magnussen. De Deense coureur maakt dit seizoen zijn comeback in de Formule 1 bij het team van Haas. Magnussen werd last minute opgetrommeld als vervanger van de ontslagen Nikita Mazepin. De Deen is nog steeds trots op zichzelf.

Magnussen verliet de koningsklasse van de autosport aan het eind van 2020. Er was geen plaats meer voor de Deen bij het team van Haas en hij vertrok naar de Verenigde Staten. Na een jaar mocht hij echter weer terugkeren in de Formule 1. Vanwege de oorlog in Oekraïne besloot Haas de Russische coureur Nikita Mazepin te ontslaan.

Knijpen

Magnussen kende een redelijk sterke eerste seizoenshelft waarin hij veelvuldig sneller was dat teamgenoot Mick Schumacher. In gesprek met Autosport kijkt hij terug op het eerste halfjaar: "Ik moet mijzelf nog steeds knijpen. Het is namelijk best wel een ding om een Formule 1-coureur te zijn. Ik ben mij dat in het afgelopen jaar steeds meer en meer gaan realiseren."

Waardering

De Deense Haas-coureur heeft een jaar aan de zijlijn gestaan en dat heeft hem tot nieuwe inzichten gebracht. Het maakt hem nog trotser: "Wanneer je het van buitenaf bekijkt, dan realiseer je pas hoeveel mensen er kijken en over de sport praten. Ik begon dat steeds meer te waarderen. Het raakte mij eigenlijk ook, het raakte mij toen ik zag hoe groot het is. Als je dan terugkomt, dan waardeer je alles meer tijdens elke race. Ik geef meer aandacht aan de grote hoeveelheid fans op de tribunes."