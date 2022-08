Alonso zit niet stil tijdens vakantie

De zomerstop in de Formule 1 is inmiddels ruim over de helft. Veel van de coureurs vieren echter nog steeds uitgebreid vakantie. In de zomerstop ging het veelvuldig om de rel omtrent Oscar Piastri. Het balletje hier ging rollen na de aankondiging van Fernando Alonso, de Spanjaard lijkt zich niet druk te maken.

Alonso maakte daags na de Hongaarse Grand Prix bekend dat hij vanaf aankomend seizoen in actie zal komen voor Aston Martin. Hij verlaat dus het team van Alpine en men vroeg zich af of Alonso zich nog wel volledig in zal gaan zetten voor dat team. Op sociale media laat Alonso er geen gras over groeien. De tweevoudig wereldkampioen deelt een foto vanaf een jacht terwijl hij op een loopband aan het trainen is.