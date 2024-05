Dag 1 in Imola: Eerbetoon

Gisteren werden op het circuit van Imola de eerste twee vrije trainingen verreden. De fans genoten in het lentezonnetje van de sessies, waarin genoeg gebeurde. Het voelde als een warm bad, de sport is weer terug in Europa en dat gebeurde gelijk op een prachtige manier.

Het circuit van Imola is voor altijd onlosmakelijk verbonden aan Ayrton Senna en Roland Ratzenberger. Dertig jaar geleden kwamen ze om het leven bij crashes op het circuit van Imola, en daar werd bij stilgestaan. Speciaal om Senna te herdenken was Sebastian Vettel afgereisd naar Italië. De viervoudig wereldkampioen was prominent aanwezig op donderdag, en hij zal later dit weekend ook in de spotlights stappen.

Vettel

Vettel organiseerde op donderdagmiddag een speciale run om Senna te herdenken. Alle Formule 1-coureurs waren aanwezig bij het moment. Gehuld in speciale Senna-shirtjes renden, fietsten en stepten de coureurs naar de Tamburello-bocht. Bij het standbeeld van Senna hield Vettel een toespraak, waar iedereen sprakeloos naar luisterde. De Formule 1 deelde de mooie beelden op vrijdagochtend op sociale media. Vettel deelde slotjes uit, zodat alle aanwezigen hun herinnering aan Senna aan het hek konden hangen. Iedereen deed het, zelfs Lewis Hamilton hing het ding rustig aan het hek.

Kleuren

Vettel, met speciale Ratzenberger-zweetband, zal later dit weekend nog een demorun gaan verzorgen met een McLaren van Senna. Op vrijdag was Vettel minder in beeld, want de focus verschoof weer naar het heden. Ook hier was Senna niet ver weg, overal waren eerbetonen te zien. Veel coureurs rijden met een balaclava in de kleuren van de helm van Senna, en naast de baan hingen meerdere spandoeken. De teams van Ferrari, McLaren en Mercedes plaatsten ook nog eens prominent de beeltenis van Senna op hun wagens.

Old Skool

Het weekend is eigenlijk één groot eerbetoon aan Senna. Het eerbetoon heeft nog een kant, want eigenlijk is het een soort ode aan de Formule 1 zelf. Voor het eerst dit jaar wordt er in Europa gereden, op een old skool circuit. De nostalgie spatte van het beeldscherm af, en het ouderwetse credo 'elke fout wordt afgestraft' was weer aanwezig. Coureurs reden massaal door de grindbak heen, en niemand bleef onbestraft. Zelfs Max Verstappen en Lewis Hamilton gingen de mist in. Het was een prachtige dag, het startpunt van een mooi en emotioneel weekend. Welkom in Europa, de plek waar de Formule 1 zijn helden eert.