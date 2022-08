Marko ziet Verstappen als één van de beste ooit: "Dat is nogal duidelijk"

Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing zijn bezig met een zeer sterk seizoen. Verstappen heeft een zeer grote voorsprong op zijn Ferrari-concurrent Charles Leclerc. De Nederlander heeft dit seizoen al acht Grands Prix op zijn naam geschreven en lijkt op weg naar zijn tweede wereldtitel.

Verstappen krijgt dan ook veel lovende kritieken over zijn huidige optreden. De Nederlander bewees in Hongarije maar weer eens waarom hij ruim aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap. Verstappen begon de race op de tiende plaats en vocht zich vervolgens op zeer sterke wijze naar voren. Hij schreef de Grand Prix op zijn naam en breidde zijn voorsprong in het WK alleen maar uit.

Bij zijn team Red Bull Racing is men dan ook zeer tevreden over de kunsten van de Nederlander. Teamadviseur Helmut Marko denkt zelfs dat Verstappen één van de beste coureurs ooit is. In gesprek met Motorsport-Total is de Oostenrijker duidelijk: "Dat is nogal duidelijk. Nadat hij vorig seizoen wereldkampioen werd heeft hij alleen maar meer vertrouwen gevonden zonder dat hij snelheid verloor. Hij is zelfs sneller terwijl hij veel minder risico's neemt en het materiaal veel minder slijt."