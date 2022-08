Ralf Schumacher van mening dat Alpine zelf de fout inging bij Piastri-rel

De zomerstop in de Formule 1 staat dit jaar in het teken van de soap omtrent Oscar Piastri. De Australiër werd door Alpine aangekondigd als de opvolger van Fernando Alonso voor het aankomende seizoen. Piastri zelf ontkende en het lijkt erop dat hij volgend seizoen gaat racen voor McLaren. Volgens Ralf Schumacher kan Alpine het zichzelf alleen maar kwalijk nemen.

De aankondiging van Piastri volgde na het opvallende nieuws over de transfer van Alonso. De Spanjaard maakte namelijk bekend dat hij vanaf aankomend seizoen gaat rijden voor het team van Aston Martin. Alpine-teambaas Otmar Szafnauer gaf aan dat hij de stap van Alonso niet had verwacht, men schakelde dan ook over naar Piastri.

Juweeltje

Oud-coureur Ralf Schumacher is van mening dat men bij Alpine eens goed in de spiegel moet kijken. De Duitser is tegenwoordig analist bij de Duitse tak van Sky Sports en daar spreekt hij zich uit over de kwestie: "Als je zo'n juweeltje onder contract hebt staan, dan is het een misdaad om hem te laten gaan. Je kunt die jonge knaap niets kwalijk nemen als je zelf de contracten niet op orde hebt. Je moet ook niet vergeten dat Mark Webber, Piastri's manager, een zeer nauwe band heeft met Andreas Seidl."

Beschamend

Schumacher is dan ook van mening dat Alpine-teambaas Szafnauer hier de schuld op zich moet nemen. De Duitse oud-coureur is zeer kritisch: "Ik mag Otmar maar dit is zijn eigen fout. Het is echt beschamend dat hij niet zag aankomen dat Alonso zou vertrekken en dat hij daarna geen plan B paraat heeft staan. Oscar heeft niets verkeerd gedaan. Renault had het eerder aan Alonso kunnen vragen. Dan hadden ze Piastri duidelijk moeten maken dat ze in de toekomst op hem rekenen. Hij won meteen de titel in de F3 en de F2. Waar moet hij op wachten? Ik had hetzelfde gedaan als ze mij een baan hadden aangeboden. McLaren is een topteam."