Horner twijfelt over komst Andretti en wijst naar financiële kwestie

De Formule 1 wekt momenteel veel interesse van mogelijke nieuwe teams. Het is al geruime tijd duidelijk dat de legendarische Amerikaanse autosportfamilie Andretti de sport wil betreden. Andretti werkt al geruime tijd aan een Formule 1-project en men wil zelfs een compleet nieuw team opzetten om de sport in te stappen.

Vorig jaar probeerde Andretti onder leiding van voormalig coureur Michael Andretti het team van Sauber op te kopen. Deze deal ketste op een haar na af. Aan het begin van dit jaar werd duidelijk dat Andretti de Formule 1-droom nog niet heeft losgelaten, men geeft aan dat ze alles op orde hebben om een nieuw team voor de Formule 1 op te zetten.

Fantastisch

Andretti is al actief in veel andere race-series zoals de Indycar. De huidige Formule 1-teams staan niet bepaald te trappelen voor de komst van de Amerikaanse renstal. Red Bull Racing-teambaas ziet het belang van een nieuw Amerikaans team wel. Hij wordt geciteerd door SoyMotor: "Het zou echt fantastisch zijn. Andretti en Penske zijn twee grote namen, ze zijn enorm prestigieus en we hebben een Amerikaans team nodig. We hebben natuurlijk Haas al maar we hebben een grote naam nodig."

Lastig uit te leggen

Maar Horner ziet, net als een aantal andere teams, wel veel beren op de weg. De Brit kijkt namelijk kritisch naar het kostenplaatje: "Het grootste probleem is hoe we dit op financieel gebied gaan aanpakken. Als er materialen nodig zijn voor het nieuwe team, dan zal het budget voor de andere teams dalen. Het is iets waar de promoter zich zorgen over zal maken en Stefano Domenicali zal dat ook doen. Het is moeilijk uit te leggen dat kleine teams vijf, tien of vijftien miljoen moeten opgeven voor de komst van een nieuw team."