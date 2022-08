Verstappen derde in opvallende zegelijst van huidige grid

Max Verstappen sloot de eerste seizoenshelft anderhalve week geleden met een hoogtepunt af. De Nederlander moest de race vanaf de tiende plaats starten na een mislukte kwalificatie. Hij reed een ijzersterke race en reed vanaf de tiende plaats naar voren. Verstappen schreef de race op zijn naam en breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit.

Voor de Formule 1 was de inhaalrace van Verstappen een aanleiding om alle racewinnaars van het veld op een rijtje te zetten voor een opvallende statistiek. Men heeft namelijk gekeken wat de laagste startplaats was op weg naar een zege van alle winnaars. Verstappen staat gedeeld derde in die lijst. Fernando Alonso voert de lijst aan met de vijftiende startplaats in de door crashgate overschaduwde Grand Prix van Singapore in 2008. Lewis Hamilton staat tweede met de veertiende startplaats. Verstappen deelt de derde plaats met Daniel Ricciardo en Pierre Gasly.

