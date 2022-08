Schumacher krijgt advies: "Een jaartje geen Formule 1 is fataal"

Mick Schumacher is momenteel bezig met zijn tweede seizoen in dienst van het team van Haas. De jonge Duitser moest dit seizoen scoren om zichzelf te bewijzen. In de eerste seizoenshelft reed hij in eerste instantie veel brokken, inmiddels heeft hij de weg omhoog langzamerhand ingezet.

Toch is Schumacher zijn toekomst bij het team van Haas nog niet zeker. De Duitse coureur heeft nog geen contract voor het aankomende seizoen en Haas heeft geen haast met het mogelijk verlengen van zijn contract. Eveneens heeft Haas aangegeven dat Ferrari geen rol speelt bij het proces van het tekenen van een mogelijk nieuw contract.

Fataal

Enkele kenners hopen dat Schumacher aankomend seizoen ook op de grid zal staan. Een jaartje aan de zijlijn is niet nuttig voor zijn progressie, zo stelt voormalig coureur Hans-Joachim Stuck. Tegenover Eurosport spreekt hij zich uit: "Hij moet nu bijblijven en zichzelf laten zien. Hij moet laten zien wat hij kan zoals hij al eerder deed dit seizoen. Maar een jaartje geen Formule 1 rijden is echt fataal voor hem."

Beter

Stuck geeft aan dat hij het vreemd zou vinden als Schumacher geen zitje kan vinden voor het aankomende jaar. Hij denkt dat zijn jonge landgenoot gewoon op de grid zal staan: "Als hij voor wat dan reden dan ook geen ander team kan vinden, dan moet hij zich gewoon nog een jaar bewijzen bij Haas. Als Mick geen ander stoeltje kan vinden, dan kan ik de keuze niet begrijpen vanuit het perspectief van Haas. Ze kunnen niemand vinden die beter is."