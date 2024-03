Advies voor Red Bull: "Geef Sainz dat stoeltje!"

Carlos Sainz maakte afgelopen weekend veel indruk met zijn zege in Australië. De Spanjaard beleeft een bizar jaar, hij wist al vroeg dat zijn contract bij Ferrari niet zou worden verlengd. Volgens Hans-Joachim Stuck moet Red Bull er alles aan doen om Sainz aan te trekken.

Sainz aasde op een contractverlenging bij Ferrari, maar de Italiaanse renstal maakte een andere keuze. Ze contracteerden zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton voor 2025. Sainz zich dit jaar dus moeten bewijzen om ergens een contract te verdienen voor het aankomende jaar. Aangezien nog niet alle stoeltjes bij de topteams van Red Bull Racing en Mercedes gevuld zijn, zijn er nog genoeg kansen.

Perez

Oud-coureur Hans-Joachim Stuck stelt dat Sainz naar Red Bull moet vertrekken. Stuck vindt dat de Oostenrijkse renstal haast moet gaan maken en hij spreekt zich uit bij Eurosport: "Als ik de teambaas van Red Bull was, dan zou ik met alles wat ik in me had naar een eerlijke oplossing zoeken om het contract van Sergio Perez te ontbinden. Ik weet zeker dat er clausules in dat contract zitten. Ik zou Sainz dat stoeltje aanbieden, want er is op dit moment geen betere coureur beschikbaar."

Verstappen

Stuck denkt ook dat Sainz een echt gevaar kan gaan vormen voor Max Verstappen. Volgens de voormalig coureur kan dit voor veel spanning gaan zorgen: "Ik hoop het echt, want het brengt leven in de brouwerij. Max moet dan meer gas gaan geven, en dat kan hij zeker. Ik denk dat Max lastiger zou slapen met de kennis dat Sainz zijn nieuwe teamgenoot zou worden. Er komt een moment in je loopbaan dat je je status verliest. Verstappen is nu de nummer één bij Red Bull, maar dat is een keer voorbij."