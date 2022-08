Marko ziet sterke Alonso: "De verrassing van het jaar"

Het huidige Formule 1-seizoen is over de helft en de zomerstop is inmiddels ingegaan. Vlak voor de zomerstop verraste Fernando Alonso vriend en vijand met een opvallend bericht. De ervaren Spanjaard kondigde namelijk aan dat hij vanaf aankomend seizoen zal gaan rijden voor het team van Aston Martin.

Tweevoudig wereldkampioen Alonso is momenteel nog actief voor het team van Alpine en zijn prestaties zijn zeker niet slecht. De opvallende transfer van Alonso zorgde dan ook voor veel opgetrokken wenkbrauwen, Aston Martin komt immers veel minder goed voor de dag dan Alpine. Alonso zelf verkeerd in ieder geval nog steeds in een zeer goede vorm.

De sterke vorm van Alonso valt ook de andere teams op. Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko vindt de Spanjaard zelfs een verrassing. Tegenover de Oostenrijkse krant Osterreich spreekt Marko zich uit: "Hij is zo enorm snel. Het is ongelofelijk wat voor races hij rijdt. Voor mij is hij echt de verrassing van het jaar. Ik denk dat hij zelfs nog races kan winnen. De enige vraag die er nog is, is of Aston Martin hem het juiste pakket kan geven."