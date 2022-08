Marko dankt Honda voor verlengen samenwerking: "Goddank zijn ze daarvan teruggekomen"

Red Bull Racing heeft een zeer sterke eerste seizoenshelft achter de rug. Max Verstappen gaat ruim aan de leiding in het wereldkampioenschap en Red Bull doet hetzelfde bij de constructeurs. Ondanks dat Honda officieel gezien geen motorleverancier meer is, is de Japanse fabrikant wel belangrijk op de achtergrond.

De krachtbronnen van Red Bull worden immers nog steeds gemaakt door de Japanners maar gaan nu door het leven onder de naam van Red Bull Powertrains. Afgelopen week maakte Red Bull bekend dat deze samenwerking tussen het team en Honda tot en met 2025 is verlengd. In eerste instantie was deze overeenkomst gesloten tot 2023, dat zou dus betekenen dat Red Bull daarna zelf voor de motoren moest zorgen.

Goddank

Teamadviseur Helmut Marko is zeer opgelucht over de nieuwe samenwerkingsdeal tussen zijn werkgever en Honda. De ervaren Oostenrijker haalt opgelucht adem in gesprek met Motorsport.com: "Volgens het originele plan zouden we de motoren vanaf 2023 zelf moeten runnen. Goddank zijn ze daar van teruggekomen. Anders zou het voor ons een groot probleem zijn geworden op technisch, logistiek en ook op taalkundig gebied."

Dozen

De werknemers die eerst namens Honda de motoren verzorgden bij Red Bull zijn nu immers in dienst van het team zelf. Marko is blij dat alles op deze manier door blijft gaan: "Honda zal nu alles zelf blijven regelen. De krachtbronnen komen gesealed binnen en we kunnen niet in de motoren kijken. De motoren arriveren in dozen van Honda. Als er iets mis mee is mogen alleen Honda-mensen ernaar kijken en eraan werken."