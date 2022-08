Perez denkt niet aan stoppen: "Ben nu nog te jong om te stoppen"

Sergio Perez is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur toont zich wederom een goede rechterhand van zijn teamgenoot Max Verstappen en presteert ook zelf zeer sterk. Perez pakte dit jaar de pole position in Saoedi-Arabië en schreef daarnaast de Grand Prix van Monaco op zijn naam.

Daags na de Grand Prix van Monaco maakte Red Bull bekend dat Perez een vernieuwd contract had gekregen. De Mexicaan staat nu tot en met 2024 onder contract bij de Oostenrijkse renstal. Het lijkt erop dat Perez nog lang niet wil denken aan een mogelijk pensioen, het heilige vuur brandt nog steeds.

Te jong

De privésituatie van Perez is momenteel vergelijkbaar met die van Sebastian Vettel. Beide coureurs hebben jonge kinderen en Vettel kondigde recent zijn pensioen aan om meer tijd door te brengen met zijn gezin. Perez laat aan Sportbild weten dat hij nog lang niet wil stoppen met racen: "Ik heb nog een contract tot en met 2024 maar ik kan mij niet voorstellen dat ik dan mijn loopbaan beëindig. Zelfs als de sport veel tijd vraagt, dan is dat maar hoe het is. De Formule 1 zal je leven zijn. Maar ik ben nu nog te jong om te stoppen, ik heb nog steeds teveel lol."

Taco's

Perez denkt echter dat hij het niet moeilijk zal vinden om de sport te verlaten als de dag daar is. De Mexicaan geniet namelijk ook van zijn leven naast de baan: "De beste momenten in mijn leven hebben niets te maken met racen, denk bijvoorbeeld aan de geboorte van mijn kinderen. Zelfs de simpele momenten betekenen veel voor mij. Als ik een taco koop in Mexico voor 20 pesos en tijd doorbreng met mijn familie, dat zijn dingen die je niet meemaakt in de Formule 1."