Formule 1-circuit Singapore verschijnt in Call of Duty

De Formule 1 is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. De sport verschijnt dan ook steeds meer in andere populaire media. Coureurs verschijnen in talkshows en andere programma's en de sport zelf krijgt aandacht vanuit veel verschillende hoeken. Gamers kunnen nu ook weer hun hart ophalen.

In de nieuwe game van de Call of Duty-serie kunnen spelers zich binnenkort ook wagen aan de sport. Het circuit van Singapore zal namelijk in het schietspel voorkomen als een map in de nieuwe Modern Warfare 2. In een vrijgegeven trailer zijn Formule 1-wagens, een brand in de pitlane en eveneens openstaande pitboxen te zien. De aankondiging van de map verscheen op Twitter met een knipoog naar de Piastri-rel.

We understand that, with our agreement, @infinityward have announced they designed a Grand Prix map as a part of the Beta. This is right, and the map will be playable for the 2022 Beta. We will be playing on Grand Prix in #MWII this year. pic.twitter.com/8kbaSEkChU