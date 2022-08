Szafnauer bespreekt Aston Martin-move Alonso: "Geruchten gehoord over een heel hoog bod"

Fernando Alonso zorgde afgelopen week voor een aardverschuiving in de Formule 1. De Spaanse coureur maakte namelijk bekend dat hij vanaf aankomend seizoen rijdt voor het team van Aston Martin. Momenteel is Alonso nog actief voor het team van Alpine, waar men ook zijn contract wilde verlengen.

Alonso koos dus niet voor nog een extra jaartje bij het team van Alpine. In plaats van een extra jaar in Franse dienst heeft Alonso gekozen voor een meerderjarige deal bij Aston Martin. Dat betekent dus ook dat Alonso de aankomende jaren met afstand de oudste coureur van het veld zal blijven, hij is nu immers al 41 jaar.

Leeftijd

Volgens meerdere geruchten wilde Alpine het contract van Alonso slechts met één jaar verlengen. Teambaas Otmar Szafnauer ontkent dit niet in gesprek met El Confidencial: "Voor ieder persoon komt er een moment in het leven waar je leeftijd je vermogen gaat beïnvloeden. Het gaat je ogen, je hersenen en je spieren beïnvloeden. Michael Schumacher werd op zijn 42ste verslagen door Rosberg. Op zijn 38ste was dat niet gebeurt. Het overkomt ons allemaal."

Geld

Szafnauer denkt daarnaast dat Aston Martin Alonso goed zal gaan betalen. De Spanjaard kon bij Alpine ook een aardige som geld gaan verdienen maar Szafnauer denkt dat Aston Martin hoger heeft geboden: "Ik weet dat wij hem meer hebben geboden dan we hem nu betalen. Dat is ook logisch. Het gaat om de cijfers waarmee hij de onderhandelingen begon, zoals iedereen dat zou doen, en we hadden uiteindelijk een overeenkomst. Maar ik weet het niet, ik heb geruchten gehoord dat ze hem een heel hoog bod hebben gedaan. Ik weet niet of dat de doorslaggevende factor was, dat moet je aan hem vragen."