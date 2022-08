Russell vermoedt niet dat Mercedes dit seizoen snelste auto zal hebben

Het team van Mercedes begon op een lastige wijze aan het huidige seizoen. De regerend constructeurskampioen moest de nodige snelheid toegeven op de concurrentie van Ferrari en Red Bull Racing. In de laatste paar races voor de zomerbreak ging het echter veel beter met Mercedes en werd het podium regelmatig bereikt.

George Russell zorgde vlak voor de zomerstop voor het grootste feest bij Mercedes. De jonge Brit pakte de pole position in Hongarije en werd uiteindelijk derde in de race. Russell liet met zijn Hongaarse pole zien dat Mercedes weer terug is in het gevecht, toch is het gat met Ferrari en Red Bull Racing nog redelijk fors.

Gat verkleinen

Mercedes zet kleine stapjes maar men wil niet te hard van stapel lopen. Russell is zich daarvan zeer bewust en wil niet te vroeg juichen. De Brit wordt geciteerd door Motorsportweek: "We zijn het gat zeker aan het verkleinen, daar bestaat geen twijfel over, maar de vier auto's voor ons hebben zeker een voordeel qua pace. Daar bestaat geen twijfel over. Maar ik denk dat we als team het gaat aan het verkleinen zijn. Hopelijk kunnen dat doen na de zomerstop. We gaan wat aanpassingen aan de auto doorvoeren, dat doet iedereen. Het wordt dus niet zo simpel."

Snelste auto

Russell heeft zichzelf dan ook een helder doel gesteld voor het vervolg van het seizoen. De Britse coureur wil graag zien dat hij, of zijn teamgenoot Lewis Hamilton, mag plaatsnemen op het hoogste treetje van het podium. Hij is er vrij open over: "We geloven nog steeds dat we dit seizoen voor de zeges kunnen vechten. Ik denk echter dat we nooit op het punt gaan komen waar we overduidelijk de snelste auto hebben."