Mick Schumacher klaar om in te stappen mocht kans bij Ferrari zich voordoen

Haas-coureur Mick Schumacher in inmiddels bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher is naar eigen zeggen klaar om in de F1-75 van Ferrari in te stappen, mocht de kans zich voordoen.

Vorig seizoen maakte Schumacher zijn debuut in de Formule 1 in het team van Haas naast mede-debutant Nikita Mazepin. Echter is Mazepin sinds dit seizoen vervangen door een oud-bekende van de Formule 1: Kevin Magnussen. Het rijdersduo heeft tot nu toe 34 punten weten te scoren voor het team van Haas. Met goede resultaten voor Schumacher bij de Britse en Franse Grands Prix, waarbij Schumacher punten wist binnen te slepen, lijkt het erop dat de jonge Duitser goed aan de weg aan het werken is wat betreft ervaring. De coureur, die dit seizoen reserverijder is voor Ferrari, werd door onder andere Racingnews365 gevraagd of hij klaar is om in de F1-75 van Ferrari in te stappen, mocht dit van hem gevraagd worden: “Jazeker. Onze (Haas en Ferrari) auto’s zijn niet hetzelfde, maar er zijn gelijkenissen. Ik ben opgegroeid met Ferrari sinds 2019 en ik snap de procedures. Ik zou meer dan blij zijn om in te stappen en om ze te laten zien wat ik kan.”

Schumacher heeft inmiddels een reputatie voor zichzelf opgebouwd als degene die misschien wat moeite heeft om op gang te komen, maar uiteindelijk kan groeien tot een snelle, stabiele coureur. Met tijdens zijn debuutseizoen flink wat crashes en rookie-mistakes, lijkt de Duitser dit seizoen al stukken stabieler te zijn, met als hoogtepunten tot nu toe een back-to-back puntenscore bij de Grands Prix van Groot-Brittannië en Frankrijk.