Red Bull strateeg Schmitz begrijpt ‘lastige beslissing’ Ferrari bij Grand Prix Hongarije

Bij de top-twee teams in het constructeurskampioenschap van de Formule 1 zagen we bij de Grand Prix van Hongarije twee uiteenlopende resultaten als gevolg van strategische beslissingen. Red Bull’s Max Verstappen won de race vanaf de tiende startplek, concurrent en Ferrari-coureur Charles Leclerc begon de race vanaf plek drie, maar moest het uiteindelijk doen met een zesde finishplaats. Hoofd strategie van Red Bull Hannah Schmitz legt de reden achter de voor Red Bull succesvolle race uit en begrijpt de ‘moeilijke’ positie waarin Ferrari zich met coureur Leclerc bevond.

De algehele verwachting vooraf aan de Grand Prix van Hongarije was dat Leclerc de achterstand naar rijderskampioenschap-koploper Verstappen kon verkleinen. Leclerc begon immers op plek drie, Verstappen moest de schade beperken als gevolg van motorproblemen tijdens de derde kwalificatiesessie op de Hungaroring en begon vanaf plek tien. Red Bull trok afgelopen zondag aan het langste eind.

Een tevreden Schmitz vertelt aan Any Driven Monday dat in een soortgelijk scenario als waarin Verstappen zich bevond, oftewel een startpositie die een flink stuk lager dan normaal de bedoeling is voor een team als Red Bull, het de ‘klassieke keuze’ is om de race te starten op de harde band en dus flink wat ronden te rijden voor een volgende pitstop. “Maar we hebben vooraf aan de race veel over de bandenstrategie gepraat dat in het geval de vochtigheid tijdens de race hoog zou zijn, we de zachte banden moesten gebruiken omdat die beter zijn in die condities”, zegt Schmitz. “In de ronde richting de startgrid merkten we dat veel rijders die op de zachte band zouden starten klaagden over het tekort aan grip. We hadden onder andere met teambaas Christian Horner gepraat en besloten om te wisselen naar de zachte band. Er bleek een beetje regen in de lucht te zitten, dus dit was de beste keuze voor deze condities.”

Terwijl de strategie bij Red Bull goed uitgevoerd was, bleek Ferrari moeite te hebben met het maken van de juiste strategische keuze. Schmitz meent dat Ferrari überhaupt in een lastigere positie zat vanwege het feit dat Leclerc op de medium band de race begon. “Omdat Ferrari de race begon op mediums en ze daarna opnieuw naar binnen gingen voor mediums, moesten ze bij de volgende pitstop kiezen uit de harde of de zachte band. Voor hen was het zeker een lastige beslissing in die situatie. Omdat wij op de zachte band begonnen hadden we twee setjes van medium banden voor de rest van de race, en dat bleek verreweg de beste band te zijn”, sluit Schmitz af.

Met een voorsprong van tachtig punten op Leclerc heeft Verstappen het gat na de Grand Prix van Hongarije in het rijderskampioenschap vergroot. Ook in het constructeurskampioenschap is het verschil onderling vergroot; Red Bull staat eerste met een voorsprong van 97 punten op Ferrari. De hoop van veel neutrale toeschouwers is dat Ferrari de start van de tweede seizoenshelft sterk kan beginnen en het gat naar de concurrent kan verkleinen.