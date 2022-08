Horner blij met motorwissel: "Anders was deze kapot gegaan onderweg naar de grid"

Max Verstappen ging er afgelopen weekend in Hongarije met de zege vandoor. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur bedankte zijn team voor een sterke strategie en reed zelf een zeer sterke inhaalrace. Hij revancheerde zich na een mislukte kwalificatie van een dag eerder waardoor hij de race als tiende moest starten.

Op zaterdag leek Verstappen in de kwalificatie op de Hungaroring op weg naar een sterke uitgangspositie. Het liep echter iets anders. In zijn eerste run maakte hij een foutje en in zijn tweede run ontstonden er problemen met zijn Red Bull. Er waren motorproblemen en bij Red Bull nam men nul risico's. Men besloot op zondagochtend Verstappens motor te wisselen, ook teammaat Sergio Perez kreeg een nieuwe motor.

De wissel bleef zonder problemen want het leverde men geen gridstraf op. Het kwam Verstappen goed uit want volgens teambaas Christian Horner waren de druiven anders behoorlijk zuur geweest. Horner spreekt zich uit tegenover de internationale media: "We wisselden de Power Unit omdat er op zaterdag een onderdeel kapot was gegaan bij Max. Daar zijn we achteraf gezien heel blij mee want anders was dat onderdeel twaalf kilometer later op weg naar de grid kapot gegaan."