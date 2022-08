Tevredenheid bij Wolff na succesvolle Hongaarse Grand Prix

Het team van Mercedes gaat met een zeer goed gevoel de zomerstop in. Vandaag reed men bij de Duitse renstal een zeer solide race in Hongarije. Na een sterke slotfase wist Lewis Hamilton zich naar de tweede plek te vechten. Zijn teamgenoot George Russell ging netjes aan de kant en kwam als derde over de lijn.

Het was een flinke opsteker voor Mercedes. Na een rampzalige eerste seizoenshelft hebben ze nu voor het tweede weekend op rij een dubbele podiumscore te pakken. Gisteren kon men bij het team al juichen na de redelijk onverwachte pole van Russell. Hamilton had in de kwalificatie last van problemen met zijn DRS en reed vandaag een sterke inhaalrace.

Russell

Teambaas Toto Wolff was na afloop een zeer tevreden man. De Oostenrijker was zeer trots op zijn coureurs en deelde na afloop bij Sky Sports zijn complimenten uit aan Russell: "George had een geweldige kwalificatie en reed een enorm solide race. Maar hij was wel de gehele tijd betrokken bij het gevecht voor de leiding en daarmee gebruikte hij veel van zijn banden en leerde hij veel. Daardoor kwam hij aardig wat te kort qua banden laat in zijn tweede stint."

Hamilton

Ook Hamilton reed een zeer sterke race en Wolff was dan ook tevreden met het werk van de zevenvoudig wereldkampioen. De Oostenrijkse teambaas ging door met het uitdelen van complimenten: "Hij reed een beetje in de luwte en niemand lette echt op hem. Uit het niets reed hij daarna rondetijden die sneller waren dan de leiders. Als hij gisteren geen DRS-problemen had gehad, wie weet wat er dan was gebeurt."