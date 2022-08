Hamilton kon geen vuist maken door problemen met DRS

De hoop bij Mercedes was niet alleen om pole position te pakken zelfs de hele eerste rij te bezetten. George Russell pakte zijn eerste pole uit zijn carrière waardoor Mercedes vanaf de eerste startplek start, maar het is Carlos Sainz die naast hem start in de Ferrari.

Lewis Hamilton start vanaf de zevende plaats en kon zijn teamgenoot niet uitdagen in de strijd om de pole position. Hamilton hoopte zelf op een complete eerste startrij voor Mercedes, maar kende problemen met zijn DRS.

In gesprek met Sky Sports zegt de zevenvoudig wereldkampioen: "Ik probeerde mijn DRS te openen maar dat lukte helaas niet. Mijn gevoel in de auto was echt geweldig. Een compleet eerste startrij voor Mercedes was absoluut mogelijk geweest. Dat zou super zijn geweest voor het team, maar deze dingen gebeuren."

"Uiteraard mijn felicitaties voor George. Het is een fantastisch resultaat voor het team, gezien alles waar we ons doorheen hebben moeten slaan. Ik ben enorm blij voor iedereen in het team, want dit hadden we niet verwacht."