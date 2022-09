Extreme hitte verwacht tijdens Grand Prix van Frankrijk

Aankomend weekend is het F1-circus weer aangeland bij het kleurrijke circuit van Paul Ricard. Het is een circuit dat de potentie heeft om voor spannende races te zorgen, vooral nu alle renstallen voor het eerst met de nieuwste generatie F1-auto’s hier kunnen vechten voor de punten. De voorspelling dat de brandende zon goed aanwezig is dit weekend, voegt dan ook eventueel een scherp randje toe aan de race.

Vrijwel heel Europa wordt geteisterd door aanhoudende hitte. Zoals gewoonlijk is het in Frankrijk dan ook goed heet gedurende deze week, inclusief het weekend. De verwachting is dat het vanaf vrijdag tot en met zondag 32 a 33 graden zal worden. Of het warme weer een effect zal hebben op de prestaties van de F1-teams, valt nog maar te bezien. Het is hoe dan ook enige tijd geleden dat de F1-teams in dit klimaat een race gereden hebben.

Vanwege de nieuwe regelementen die dit jaar geïntroduceerd zijn, hebben we al redelijk wat mechanische DNF’s gezien. Of het warme weer aan dit aantal kan bijdragen, gaan we dit weekend zien.