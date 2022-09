Magnussen zet hoop op updates van Haas: "Kleine stap vooruit is voldoende"

Kevin Magnussen verwacht niet dat de upgrades van Haas de volgorde op de grid volledig zullen veranderen, maar streeft naar een stijging naar de top van het middenveld. Haas is het enige team op de grid dat hun 2022-wagen helemaal niet heeft geüpgraded. Het Amerikaanse team koos voor een voorzichtige aanpak om er zeker van te zijn dat wat ze toevoegen aan de VF-22 een positieve stap vooruit is.

De aanpak komt voort uit hun ervaringen van 2019, waar de reeks upgrades die dat seizoen werd geïntroduceerd, de auto alleen maar hinderden in plaats van vooruit te helpen. Maar Haas nadert het punt waarop een upgradepakket zal worden uitgerold voor de VF-22, die naar verwachting in Hongarije zal aankomen, de laatste race voor de zomerpauze begint.

Ondanks een gebrek aan upgrades wist Haas zich de afgelopen races tijdens de Britse en Oostenrijkse Grand Prix punten te scoren, en zelfs met beide coureurs in de punten te finishen met een zesde plaats voor Schumacher en een achtste voor Magnussen. De Deense coureur hoopt dat de opgewaardeerde VF-22 Haas misschien wel het middenveld kan aanvoeren.

"Niemand weet wat er mogelijk is, maar zeker in Oostenrijk waren we een soort van het vierde, vijfde snelste team. Alpine, McLaren en wij zagen er erg sterk uit in dat middenveld en als we bij hen kunnen blijven, is dat een enorme sprong voor ons. We staan ​​nu op één lijn met hen en we hebben geen upgrades op de wagen. Dus hopelijk, als we die upgrade krijgen, kan het ons vooraan dat middenveld plaatsen", zo zegt hij tegen GPFans.

"Het is spannend, maar je moet soms voorzichtig zijn met deze upgrades. De andere teams lijken niet zoveel tijd te hebben gevonden met hun upgrades en hopelijk kunnen wij die tijd wel vinden. Het is niet alsof ik een enorme verandering verwacht. Als je een kleine stap vooruit kunt maken, is dat goed."