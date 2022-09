Schumacher gelooft niet in kans op eremetaal bij Franse Grand Prix

Mick Schumacher gelooft niet in een kans om aankomend weekend op het podium te geraken. Ondanks het feit dat zijn werkgever Haas in de afgelopen races flink wat punten heeft kunnen halen, tempert de zoon van de befaamde Michael Schumacher de verwachtingen naar aanloop van de Franse Grand Prix.

“Een podium zou geweldig zijn, natuurlijk, maar ik denk niet dat we een kans maken tijdens een normaal raceweekend” , geeft Schumacher aan in een interview met Sky. De auto van het Amerikaanse team heeft tot nu toe wisselende resultaten gezien bij beide coureurs. Toch lijkt het voor zowel Mick Schumacher als teamgenoot Kevin Magnussen dat de vloek doorbroken is en de consistentie er is om nog meer punten te gaan scoren. “Ik ben er zeker van dat de upgrades die we zullen brengen ons weer een stukje verder zullen brengen. En als dat niet zo is, hebben we nog steeds een pakket dat goed loopt.”

Het Haas F1 team zal uiteraard willen pogen de afstand naar het team dat onder hun staat in het constructeurskampioenschap te vergroten. Het team van AlphaTauri staat op een achterstand van maar zeven punten in aanloop van de Grand Prix van dit weekend, de Grand Prix van Frankrijk op circuit Paul Ricard.