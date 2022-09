Russell onthult nieuwe helm in Oostenrijk

George Russell rijdt dit weekend rond met een ander helmdesign dan gewoonlijk. De Britse Mercedes-coureur begon het seizoen met een zwarte helm maar dit design lijkt nu verleden tijd te zijn. Op sociale media maakte de Brit gisteravond bekend hoe zijn nieuwe helmontwerp er in Oostenrijk uitziet.

Russell rijdt in ieder geval dit weekend met een zeer herkenbare blauwe helm. Op de helm is zijn naam terug te vinden, even als zijn startnummer. Zijn startnummer 63 staat zeer groot op de zijkant. Alleen op de onderzijde van de helm zijn zwart accenten te ontdekken, verder is de helm van Russell volledig blauw van kleur.