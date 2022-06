Berger denkt dat Alonso in een Red Bull zou vechten om wereldtitel

Fernando Alonso is met zijn 40 jaar de oudste coureur van het Formule 1-veld. Toch laat de Spaanse Alpine-coureur met enige regelmaat zien dat hij het kunstje nog zeker niet verleerd is. Ondanks zijn sterke prestaties verwacht vrijwel niemand dat een derde wereldtitel mogelijk is bij zijn huidige werkgever.

Anderhalve week geleden liet Alonso in de Canadese kwalificatie zien dat hij zeker nog snel is. Op de natte baan in Montreal snelde de Alpine-coureur naar de tweede tijd. In de race was hij redelijk succesvol maar kwam hij dankzij een motorprobleem en een tijdstraf niet verder dan de negende plaats. De lovende woorden waren echter niet verdwenen.

Vele vragen zich dan ook af wat Alonso zou kunnen in een auto van één van de topteams. Kenners denken het zeker te weten, de algemene tendens is dat Alonso dan zeer succesvol zou zijn. Ook voormalig coureur Gerhard Berger deelt die mening. Motorsport Magazin vraagt Berger of Alonso om de titel zou kunnen vechten in een Red Bull of Ferrari. Berger is duidelijk: "Jazeker, daar ben ik honderd procent zeker van! Hij is namelijk echt een briljante coureur. Na McLaren heeft hij de deuren voor zichzelf een beetje gesloten. Als hij in een Mercedes zou zitten zou hij vijf wereldtitels hebben."