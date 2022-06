Formule 1 en Mercedes reageren op racistische uitspraken Piquet

Drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet ligt onder vuur nadat er een interview is opgedoken waarin hij zich racistisch uitlaat over Lewis Hamilton. De Braziliaan keek in het interview terug op het incident tussen Hamilton en Max Verstappen in Silverstone. Piquet verwees hierbij naar Hamilton met het n-woord.

In november besprak Piquet het incident in een interview met het Braziliaanse medium Motorsports Talk. De beelden van het interview kwamen echter pas recent naar buiten en op sociale media ontstond er ophef over de uitspraken van Piquet. Hij verwees dus naar Hamilton met het N-woord en de reacties vanuit de Formule 1-wereld zijn nogal fel.

Ambassadeur

Hamiltons team Mercedes en de Formule 1 kwamen allebei met een statement naar buiten na aanleiding van de ophef. De Formule 1 is in hun statement zeer duidelijk: "Discriminerend of racistisch taalgebruik is in elke mogelijke vorm onacceptabel en hoort niet thuis in de samenleving. Lewis is een grote ambassadeur voor onze sport en verdient respect. Zijn onvermoeibare acties om diversiteit en inclusiviteit te vergroten vormen een les voor velen en het is iets waar wij ons als sport ook voor inzetten."

Mercedes

Het team van Mercedes kwam met een kort statement. In het statement van het Duitse team wordt de naam van Piquet niet genoemd maar het is helder wat de aanleiding is. In het statement is Mercedes eveneens zeer duidelijk: "We veroordelen in de krachtigste bewoording het gebruik van racistische of discriminerende teksten in elke vorm. Lewis ging voorop in de strijd van onze sport tegen racisme. Hij is een echte kampioen, op en naast de baan." Het gehele statement is te lezen in de onderstaande tweet.