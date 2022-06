Balende Latifi vermoedt fundamentele problemen: "Kom telkens tekort"

Nicholas Latifi is momenteel bezig met een zeer teleurstellend seizoen. De Canadees mocht aanblijven bij Williams maar vooralsnog presteert hij ver onder de maat. Zijn nieuwe teamgenoot Alexander Albon is vrijwel altijd sneller en Latifi moet zich serieus zorgen maken over zijn toekomst bij het Britse team.

Latifi heeft dan ook nog geen enkel punt gescoord. De Canadees staat onderaan in het wereldkampioenschap en worstelt vooral met zijn auto. Teamgenoot Albon is daarentegen wel bezig met een sterk seizoen. De Thaise Brit stond een jaar aan de zijlijn als Red Bull-reserve maar laat zich nu weer zien. Albon eindigde meermaals in de punten en hij rijdt ook snelle kwalificaties.

Tekort

Latifi zit met zijn handen in het haar en weet niet wat er aan de hand is. Anderhalve week geleden reed hij ook in zijn thuisrace in Montreal weer onzichtbaar rond. Tegenover Motorsport.com analyseerde hij de race en tegelijkertijd zijn seizoen: "Ik heb van niet kunnen genieten. Al vanaf het begin weet ik maar geen goed tempo te vinden. Als ik met weinig brandstof rijd, of juist met veel, als de banden in het juiste window zitten en als ik de banden goed kan managen. Ik kom gewoon telkens teveel tekort."

Fundamenteel

Latifi tast in het duister en weet niet precies wat er aan de hand is. De Canadees heeft er vanzelfsprekend wel over nagedacht. Hij gaat van fundamentele problemen uit: "Dat moet wel. We moeten de pauze tot de Britse Grand Prix gebruiken om deze zaak op te helderen. We moeten iets gaan vinden. Ik ga voluit met deze auto maar het lukt mij niet om hetzelfde tempo te rijden als mijn tegenstanders. Dat heeft niet alleen met omstandigheden op het circuit te maken. Het is nu belangrijk om alles op orde te krijgen voor Silverstone. Dan moeten we verder werken."