Russell koos zelf voor slick in kwalificatie: "De kans om mee te strijden voor pole"

Het team van Mercedes beleefde in Canada een zeer sterk weekend. Lewis Hamilton en George Russell kwamen als derde en vierde over de streep in Montreal. Ook in de kwalificatie zat de snelheid er goed in, Hamilton kwalificeerde zich als vierde terwijl Russell genoegen moest nemen met de achtste plaats.

Het teleurstellende resultaat gaf een vertekend beeld van Russells kwalificatie. De Brit liet vorige week immers zijn lef zien in het regenachtige Montreal. In het laatste kwalificatiedeel kwam hij in de slotminuten immers op slicks de baan op. Het was een dappere poging maar al na één bocht gleed hij het gras is.

Keuze

Het was onduidelijk of de Brit de beslissing van de slicks zelf had genomen. Technisch directeur Mike Elliott neemt het mysterie nu weg in de debrief op YouTube. Elliott is duidelijk over beslissing: "Om eerlijk te zijn, het was de keuze van George zelf. George riep tijdens de kwalificatie dat de baan geleidelijk geschikt zou worden voor slicks. We dachten dat dit nogal vroeg was maar je kon een droge lijn zien ontstaan in de tweede en derde sector."

Genieten

Mercedes stemde in met Russells keuze voor de slicks maar de gok werd niet uitbetaald. In zijn eerste snelle ronde ging het al mis in de eerste bocht en glibberde hij het gras op. Elliott: "Normaal gesproken luister je in deze situaties naar de coureurs. Dat zijn immers de jongens die de auto aanvoelen. Het was de kans voor George om mee te strijden voor de pole position. Het risico werd niet terug betaald maar het was wel leuk om te doen. Het is een onderdeel van autosport en we hebben ervan genoten."