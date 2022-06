Video: Mercedes lacht met 'indringer' Schumacher

Het team van Mercedes kende afgelopen weekend een redelijk sterke race in Canada. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell kwamen als derde en vierde over de streep. Er was genoeg reden tot vreugde maar toch is men nog wel hard bezig met het vinden van performance, de achterstand op Ferrari en Red Bull is immers nog groot.

Toch kon men in Canada wel lachen. De sociale media-afdeling vermaakte zich in de pitbox. Toen Haas-coureur Mick Schumacher op bezoek kwam om via de Mercedes-box de paddock te betreden besloot men een geinig filmpje op te nemen. Ook teambaas Toto Wolff speelt gezellig mee.