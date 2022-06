Mazepin onderneemt actie tegen Haas: "Ik heb mijn geld nog niet gezien"

Het team van Haas stond voorafgaand dit seizoen voor een lastige beslissing. Tijdens de eerste testweek in Barcelona viel Rusland buurland Oekraïne binnen. Haas had op dat moment de Russische coureur Nikita Mazepin onder contract staan. Het bedrijf van zijn vader was de hoofdsponsor en de banden met het Kremlin waren warm.

Haas greep in en ontsloeg Mazepin en verscheurde de contracten met de sponsor. Kevin Magnussen werd aangetrokken als de vervanger van Mazepin en de Rus mocht het uitzoeken. Mazepin was niet te spreken over de omgangsmanier en laat zich in de Russische media dan ook zeer fel uit over zijn voormalige werkgever.

Loon

Mazepin wil het liefst weer instappen in de Formule 1 maar dat lijkt zo goed als onmogelijk. Hij is tevens zeer boos op Haas en deelt de reden in gesprek met Championat: "Toen mijn contract werd ontbonden moest Haas mij nog loon betalen. Ze hebben nog steeds niet betaald. Het lijkt mij dat je het salaris toch moet betalen tot het moment van ontslag. Je moet toch een soort ontslagvergoeding betalen."

Rechtszaal

Mazepin laat het er niet bijzitten en hij gaat actie ondernemen. De Russische coureur wil het geld zien en laat weten dat het verhaal nog een staartje gaat krijgen: "Je moet begrijpen dat er twee contracten waren. Het breken met de titelsponsor had geen directe impact op mijn toekomst binnen het team. Het team maakte dus twee beslissingen. Ik heb mijn geld nog niet gezien dus ik trek naar de rechtszaal. Dit is mijn persoonlijke verhaal."