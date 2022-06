Leclerc had het lastig: "Eigenlijk was het enorm frustrerend"

Charles Leclerc was voorafgaand de Canadese Grand Prix één van de meest besproken coureurs van de Formule 1. Men verwachtte dat hij na zijn uitvalbeurt in Bakoe nieuwe motoronderdelen moest krijgen. De verwachting werd waarheid en de gridstraf werd onvermijdelijk. Hij moest zich naar voren vechten in Montreal.

Na twee motorstraffen moest Leclerc de race vanaf de negentiende positie starten. De Monegask hield alleen de eveneens bestrafte Yuki Tsunoda achter zich op de grid. Hij moest zich naar voren vechten maar de Ferrari-coureur kwam vast te zitten in een DRS-trein. Uiteindelijk kon hij zich in de slotfase meer naar voren vechten en werd hij vijfde.

Frustratie

Leclercs titelrivaal Max Verstappen won de race en breidde zijn voorsprong uit. Leclerc mocht tevreden zijn na de inhaalrace maar bij Sky Sports liet hij weten dat niet te zijn: "Het was eigenlijk enorm frustrerend. De laatste fase van de race was leuk maar in de eerste helft zat ik vast in de DRS-trein en kon ik niets doen. In het midden van de race zat ik vast achter Ocon op veel nieuwere banden."

Tevredenheid

Ondanks de DRS-frustratie was er ook nog wel wat opluchting bij de Monegask. De vijfde plaats was immers een goed resultaat aangezien hij niet in de buurt kon komen van Verstappen, teamgenoot Carlos Sainz en de Mercedessen. Leclerc: "We zijn vijfde geworden en dat is het best mogelijke resultaat als je ziet wat er vandaag allemaal gebeurde. Volgens mij heb ik de gehele race geen Red Bull gezien, ze lagen te ver op kop. Over het algemeen was het gevoel heel goed."