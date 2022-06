Schumacher pakt beste kwalificatieresultaat met zesde tijd

De kwalificatie in Canada stond vol van de verrassingen. Meerdere coureurs stegen boven zichzelf uit en dat gold ook voor de Haas-coureurs. Kevin Magnussen en Mick Schumacher starten de race vandaag als vijfde en zesde. De zesde plaats is het beste kwalificatieresultaat van Schumacher ooit.

De Duitser werd in de afgelopen weken hevig bekritiseerd. Hij maakte dit seizoen meermaals veel brokken en dat begon tot ergernis te leiden bij analisten, kenners en zelfs zijn eigen team Haas. In de Canadese kwalificatie snoerde hij echter alle critici de mond met een briljante ronde die goed was voor de zesde plaats in Montreal.

Na afloop was de jubelstemming aanwezig bij de jonge Duitse coureur. Hij meldde zich vol vreugde voor de microfoon van het Britse Sky Sports: "De auto was echt fantastisch en dan vooral in deze omstandigheden. Ik vond overal grip met deze auto en dat is wat ik wilde. Jammer genoeg was dat niet het geval met mij laatste setje banden. Ik moest door Carlos afremmen en dat hielp niet in bocht 1. Toen begon de troep. De laatste run was niet goed maar het is iets waarop ik kan gaan bouwen."