Marko trots op Verstappen: "Demonstratie van zijn kracht"

Max Verstappen reed gisteren in Canada een uitmuntende kwalificatie. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was ruim een halve seconde sneller dan nummer 2 Fernando Alonso. In vrijwel de hele kwalificatie stond Verstappen bovenaan en gaf hij een duidelijke boodschap af aan de concurrentie: er valt weinig te halen.

Bij Red Bull toonde men zich na afloop begrijpelijk zeer trots. Het feit dat Verstappens teamgenoot Sergio Perez zijn kwalificatie verpestte lijkt men alweer te zijn vergeten. Teamadviseur Helmut Marko deelt zijn jubelstemming met ORF: "Dit was gewoon een demonstratie van zijn kracht. Op een bepaald moment was Max gewoon een seconde los van de rest. Dit was zonder enige twijfel een indrukwekkend optreden. Zoiets heb ik al heel lang niet meer gezien."

Red Bull zal morgen vooral letten op de verrassende Alonso. Marko maakt zich echter geen zorgen en verwacht weinig van de Spanjaard: "Alonso is een eerlijke tegenstander en ik maak mij dan ook geen zorgen over de eerste ronde en de eerste bocht. We moeten ons racetempo aanpassen aan wat er gebeurt en we moeten op de bandenslijtage en de remmen letten. Met het tempo van vrijdag kunnen we met relatief veel vertrouwen ervoor gaan."