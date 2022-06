Stewards geven signaal af na overtredingen Event Notes

Voorafgaand elk Grand Prix-weekend stuurt de wedstrijdleiding de zogenaamde Event Notes door naar de teams. Hierin staan enkele regels voor het weekend, denk dan bijvoorbeeld aan de locatie voor proefstarts en informatie over de in- en uitgang van de pitlane. In Canada staat er ook een puntje in over het oprijden van de baan na een spin.

Coureurs moeten namelijk aan de juiste kant van een paaltje of een bordje blijven als ze rechtdoor schieten. Onder andere in de laatste bocht staat zo'n bordje. Het is de bedoeling dat een coureur links van het bordje moet blijven als hij de baan weer opkomt. Als een coureur dit niet naleeft kan dat in theorie een gridstraf opleveren. Voor de derde vrije training zijn de coureurs in ieder geval gewaarschuwd.

Gisteren hadden de stewards het namelijk druk met overtredingen van dit punt uit de Event Notes. Sebastian Vettel, Pierre Gasly en Lance Stroll lapten de Event Notes aan hun laars en moesten zich melden. Alle drie kwamen ze weg met een reprimande. De wedstrijdleiding gaf wel een signaal af, de coureurs moeten zich houden aan dit punt want anders kunnen er consequenties volgen. Ook in de kwalificatie en de race moeten de coureurs zich hieraan houden, mogelijk kunnen er in de race dus zwaardere straffen volgen bij het overtreden van de Event Notes.