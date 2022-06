Vettel bemoeit zich met Haas: "Ze moeten stoppen met kritiek op Schumacher"

Haas moet onmiddelijk stoppen met de publieke kritiek op de slecht presterende Mick Schumacher, zo vindt landgenoot en goede vriend Sebastian Vettel. De Duitser staat flink onder door slechte prestaties en diverse crashes dit jaar, waardoor de kritiek van teambaas Gunther Steiner met de week toeneemt tegenover de pers.

In Bild neemt Vettel het op voor Schumacher: "Kritiek is in dit verband gerechtvaardigd, maar ze kunnen hem niet continu af blijven vallen. Ze moeten ook iets zeggen als het goed gaat."

Na Monaco, waar Schumachers laatste crash zijn auto in tweeën spleet, waarschuwde Steiner de Duitser openlijk voor een herhaling in Bakoe. Mick kwalificeerde zich vervolgens als laatste in Azerbeidzjan.

"We rijden allemaal op de limiet. Dat er iets mis kan gaan, hoort erbij. Ik denk dat je in die situatie alles moet doen om je coureur te steunen. Uit eigen ervaring weet ik dat het niet makkelijk is als je team zo met je omgaat als nu bij hem gebeurt", zei Vettel.

Mick's oom, Ralf Schumacher, legt ook de verantwoordelijkheid bij Haas om zijn 2022-auto te verbeteren. Hij zei op Sky Duitsland: "Het doel van Haas moet zijn om zo vroeg mogelijk met een update van de auto te komen. Ik hoorde dat het helaas niet voor de GP van Frankrijk zal zijn, wat vertraging oplevert en het leven van iedereen bij dat team moeilijker maakt. Toch moet Mick net zo snel zijn als of sneller dan zijn teamgenoot. Als hij sneller is dan Magnussen, ziet het er voor hem weer beter uit", erkende Schumacher.