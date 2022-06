Russell zoekt oplossingen: "In deze fase ligt alles op tafel"

George Russell is bezig met een dubbel eerste seizoen in dienst van Mercedes. De Britse coureur komt goed voor de dag en is vrijwel altijd sneller dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Ondanks zijn sterke prestaties heeft ook Russell zeer veel last van de porpoising-problemen bij de Duitse renstal.

Afgelopen weekend hadden Russell en Hamilton in Azerbeidzjan zeer veel last van het gehobbel. De coureurs gaven meermaals aan dat het zeer gevaarlijk was en dat er iets moet veranderen. Toch reed Russell ook een zeer sterke race in de straten van Bakoe, hij profiteerde optimaal van de dubbele uitvalbeurt van Ferrari en werd derde.

Uitdaging

Ondanks de problemen met het gehobbel heeft Russell zich wel kunnen vermaken. De Brit sprak na afloop met de internationale media waarbij hij zijn race omschreef: "Om eerlijk te zijn, de auto was oké te besturen. De balans is goed maar het gehobbel is de uitdaging. Ik denk dat het niet uitmaakt in welke boot je zit, je hebt last van porpoising en je raakt de grond. Als je geen porpoising hebt rijd je laag op de grond en hobbel je. Ik voel mijn rug nu wel. Maar zoals ik al zei, we moeten hard werken om meer performance te vinden en we moeten begrijpen wat we daarvoor moeten doen."

Alles op tafel

Het team van Mercedes rijdt momenteel in een soort niemandsland rond. Vooral Russell hangt tussen de kop van het veld en het middenveld in. De Brit wil niet dat men bij Mercedes bepaalde oplossingen afschrijft: "Ik denk dat we open minded over alles moeten blijven. We moeten logisch nadenken over zaken en ik denk dat alles in deze fase op tafel ligt. Uiteindelijk proberen we gewoon een auto te leveren die de snelste is over een rondje, de porpoising was dit weekend niet zo slecht. We rijden alleen zo dicht mogelijk op de grond om zoveel mogelijk performance mee te nemen. Maar we hebben moeite om dat te unlocken."