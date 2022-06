Marko trots op trucje Verstappen: "Hij leidde iedereen af"

De Grand Prix van Azerbeidzjan werd een prooi voor het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal pakte met Max Verstappen en Sergio Perez een 1-2tje. Dat resultaat was vanzelfsprekend een oorzaak van de dubbele uitvalbeurt van Ferrari, de Oostenrijkse renstal kon hierdoor redelijk onbedreigd de zege pakken.

Bij Red Bull werd er na afloop van de race een klein feestje gevierd. De opluchting was groot want het leek erop dat Red Bull eerder in de race de boot had gemist. Ferrari-coureur Charles Leclerc kwam tijdens de eerste Virtual Safety Car, veroorzaakt door zijn teamgenoot Carlos Sainz, naar binnen voor verse banden. Red Bull deed dat niet en kon daardoor tevens niet profiteren.

Uiteindelijk viel ook Leclerc uit en was de weg vrij voor een dubbele zege van Red Bull. Teamadviseur Helmut Marko genoot van het resultaat van zijn team. De Oostenrijker was daarnaast ook te spreken over een specifieke actie van Verstappen. Bij ServusTV spreekt hij zich uit: "De orde is weer hersteld. Max leidde iedereen in de laatste ronde af met zijn trucje. Max riep dat hij een probleem had met de remmen. Vervolgens reed hij een paarse sector."