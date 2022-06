Sainz snoert critici de mond: "Ik kan echt wel races winnen"

Carlos Sainz zegt dat hij er vertrouwen in heeft dat hij over de vaardigheden beschikt om te winnen in de Formule 1. Van de twee beste teams in de Formule 1, Red Bull en Ferrari, is de Spanjaard Sainz de enige coureur die tot nu toe geen één pole position of een raceoverwinning heeft behaald.

Hij staat ook 33 punten achter Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. In gesprek met de Spaanse krant AS zegt Sainz: "Het is geen geheim dat Charles in harmonie is met de auto en hij rijdt een beter seizoen dan ik. Hij verdient het om te zijn waar hij is, want hij levert spectaculair werk."

"Aan de andere kant heb ik drie races de finish niet gehaald; één was mijn schuld, twee waren niet mijn schuld - maar de positie waar ik in het kampioenschap sta is een juiste afspiegeling om eerlijk te zijn. Met nog 15 races te gaan kan er nog van alles gebeuren", zei de 27-jarige.

Sainz weet hoe hij moet winnen

Sainz zegt dat hij ook gesterkt is door het feit dat hij met een beetje meer geluk Sergio Perez in zijn Red Bull had kunnen verslaan in Monaco. "Het geeft me meer vertrouwen om te bedenken dat ik met een klein detail in de outlap hier zou kunnen praten over mijn eerste overwinning in de Formule 1. Uiteindelijk, ja, Charles is een referentie en waarschijnlijk de beste referentie die ik dit jaar kan hebben, omdat hij degene is die meer dan wie dan ook het verschil maakt. Maar wat me het meeste vertrouwen geeft, is wetende dat ik hier zou kunnen staan na mijn eerste race te hebben gewonnen. Daar zal ik naar blijven zoeken."

Daarom zegt hij dat het geen enorme last op zijn schouder is om te weten dat hij van de top vier coureurs in het wereldkampioenschap 2022 de enige is die geen Grand Prix heeft gewonnen. Sainz: "Ik heb in het verleden races gewonnen. Ik weet hoe ik moet winnen, ik weet hoe ik het moet doen. In de Formule 1 heb je zoveel details die moeten kloppen, zoveel dingen die in je voordeel moeten gaan, dat het zo moeilijk is om te winnen en daarom lukt het zo weinig mensen. De dag dat het komt, zal komen. En zo niet, dan blijf ik het proberen."