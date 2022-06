Marko ziet Ferrari-problemen: "Gridstraffen onvermijdelijk"

Het team van Red Bull Racing beleefde een droomweekend in Azerbeidzjan. Max Verstappen greep de zege en zijn teamgenoot Sergio Perez kwam als tweede over de streep. Hierdoor breidde men de voorsprong op de concurrentie van Ferrari uit, ook omdat allebei de Ferrari's uitvielen in de straten van Bakoe.

Al vroeg in de race was het einde verhaal voor Ferrari-coureur Carlos Sainz. De Spanjaard kreeg te maken met hydraulische problemen en moest opgeven. Charles Leclerc leek te profiteren van een slimme tactische zet van Ferrari maar ook hij moest opgeven nadat zijn motor het opgaf. Zijn race eindigde in een grote rookwolk en in een enorme teleurstelling.

Gridstraf

Bij Red Bull was de zege groot maar men voelt ook wel mee met de Italiaanse concurrentie. Ook teamadviseur Helmut Marko is nog niet volledig tevreden. Tegenover zijn landgenoten van ServusTV sprak hij zich uit: "We zien graag een eerlijk gevecht. Leclerc zal nu wel een derde motor moeten gaan gebruiken en hij zal daarna nog één of twee keer zijn motor moeten gaan wisselen. Daardoor zijn gridstraffen onvermijdbaar."

Verwachting

Ondanks zijn medeleven kan er wel een lachje vanaf bij Marko. De Oostenrijkse adviseur kan namelijk wel leven met het eindresultaat, toch heeft hij een paar puntjes van kritiek: "Als je kijkt naar de pure snelheid, dan was het jammer dat Leclerc in de eerste rondjes een slipstream vond achter Perez. Daardoor kon Max hem niet direct inhalen. Daarna zagen we echter het beeld dat we verwachtten. Namelijk dat we echt het snelste zijn in de racetrim."