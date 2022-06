Sainz baalt van nieuwe uitvalbeurt: "Zodra ik begon met pushen ging de hydrauliek stuk"

De Azerbeidzjaanse Grand Prix liep uit in een enorme teleurstelling voor het team van Ferrari. De Italiaanse renstal begon in kansrijke positie aan de race maar beide coureurs zagen de finishvlag niet. Charles Leclerc viel uit in leidende positie en Carlos Sainz kon daarvoor al douchen.

Bij de start van de race probeerde Sainz nog eventjes Max Verstappen aan te vallen maar het had geen nut. De Spanjaard bleef daarna op de vierde plek rijden en zag dat de Red Bulls veel sneller waren. In de negende ronde ging het daarna compleet mis, hij stond stil in een uitloopzone en moest opgeven met hydraulische problemen.

Jammer

Na afloop van de race was de teleurstelling nog steeds enorm groot bij de Spaanse Ferrari-coureur. Sainz verscheen zwaar terneergeslagen voor de camera's van Sky Sports: "In bocht 3 of 5 ging het mis in de negende ronde. De hydrauliek gaf het op. Het is heel erg jammer want ik was heel erg intensief bezig met mijn banden in de eerste negen rondjes. Ik had een gaatje en ik reed in de schone lucht. Ik begon toen pas echt aan mijn race en begon toen te pushen."

Pushen

Maar daarna ging het bergafwaarts voor de Spanjaard. Hij stond stil en viel wederom uit en zijn achterstand in het wereldkampioenschap groeit. Sainz: "Zodra ik begon met pushen gebeurde dit en gaf de hydrauliek de geest. Het is een rampzalige dag voor het team maar we moeten er voor zorgen dat we positief blijven. Maar voor alsnog zit het in het seizoen 2022 nog niet mee voor mij."