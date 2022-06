Marko baalt van teleurstellende kwalificatie: "Maar onze race pace is sterk"

Het team van Red Bull Racing werd in de Azerbeidzjaanse kwalificatie verslagen door Charles Leclerc. De Monegaskische Ferrari-coureur reed een zeer sterke ronde en de Red Bulls van Sergio Perez en Max Verstappen waren te langzaam. De planning van het Oostenrijkse team verliep tevens niet naar wens.

Tijdens de laatste run in Q3 reed Verstappen de baan op, Perez bleef echter binnen. Verstappen vroeg zich af wat er aan de hand was, het was immers de bedoeling dat Perez zijn teamgenoot een tow zou geven. Het team liet Verstappen weten dat er een probleem was en Perez daardoor niet naar buiten kon. Uiteindelijk noteerde Perez wel een rondje dat sneller was dan die van zijn teamgenoot.

Brandstof

Teamadviseur Helmut Marko baalde van de mislukte strategie. De Oostenrijker had meer verwacht en deelde de mislukte strategie met ServusTV: "De laatste run verliep niet volgens plan. We hebben een systeem waar de coureurs elkaar een tow geven. Perez startte de auto en er zat geen brandstof in. Hij moest toen zijn auto weer parkeren en dat vertraagde de boel, hierdoor kon hij niet voor Max de baan op gaan. Dat zou voor een slipstream hebben gezorgd. Max reed achter een Mercedes en het lukte allemaal niet."

Race pace

Morgen starten de Red Bulls de race als tweede en derde. Dat geeft genoeg perspectief voor de wedstrijd maar Marko baalt alsnog van een misgelopen pole position: "Als we naar de sectortijden kijken, dan was de pole position mogelijk. De omstandigheden zaten ons echter niet mee. Maar, het maakt ons niet uit. Als je kijkt naar de race pace, dan zijn we sterk. Daarnaast hebben we de Ferrari's nu ook gesplitst."