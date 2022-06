Steiner ziet gevolgen van crashes Schumacher

De kritiek op Haas-coureur Mick Schumacher wordt steeds feller. De jonge Duitse coureur crashte dit seizoen al meermaals met als dieptepunt zijn harde klapper in Monaco. Schumacher vloog daar zo hard de muur in, dat zijn auto in tweeën brak. De crashes bezorgen zijn team Haas ook kopzorgen.

De crashes van Schumacher bezorgen hem namelijk niet alleen een deuk in zijn ego, ook het team heeft er last van. Er geldt tegenwoordig een budgetplafond in de Formule 1 en de reparatiekosten zorgen ervoor dat het budget op andere punten nogal krap kan worden. Haas is één van de kleinste teams op de grid en meer crashes zorgen voor meer problemen.

Teambaas Günther Steiner is er dan ook heel erg helder over in Azerbeidzjan. De Italiaanse teambaas van Haas laat aan Motorsport.com weten waar het team tegen problemen aanloopt: "Het is nooit goed voor het budget maar een bijkomend probleem waar wij mee te maken hebben is het tempo waarop we nieuwe onderdelen produceren. Op dat vlak wordt het echt moeilijker en moeilijker. Bij Dallara werkt men dag en nacht om ervoor te zorgen dat wij genoeg onderdelen hebben. Geld is natuurlijk een probleem maar onze voornaamste zorg is het hebben van genoeg onderdelen. De productieafdeling kan maar zoveel doen."