Ralf Schumacher haalt uit naar Steiner: "Typische statements van hem"

Het huidige seizoen verloopt nog niet compleet naar wens voor Mick Schumacher. De Duitse Haas-coureur heeft moeite met zijn wagen en vond zichzelf al meermaals terug in de bandenstapels. Ook anderhalve week geleden in Monaco ging het weer mis, hij crashte stevig in de zwembadsectie en zijn wagen brak zelfs in tweeën.

Het was de zoveelste harde crash van Schumacher in het huidige seizoen. De schade kost het team van Haas de nodige euro's en dat is in de tijden van het budgetplafond niet iets waar men blij mee is. Teambaas Günther Steiner sprak zich na afloop dan ook kritisch uit en gaf aan dat een harde crash niet zeer wenselijk is en dat men nu door moet.

Interpretatie

De redelijk milde uitspraken vallen niet bepaald goed bij Schumachers oom Ralf Schumacher. De Duitse oud-coureur is tegenwoordig analist van de Duitse tak van Sky Sports en hij is daar dan ook kritisch: "Dit soort statements zijn typisch iets voor Günther Steiner. Ze laten teveel ruimte voor interpretatie. Het is echt overbodig. Het team heeft daarnaast ook teveel fouten gemaakt."

Magnussen

Maar Ralf Schumacher weet ook dat zijn neefje nu goed voor de dag moet komen. Mick Schumachers teamgenoot Kevin Magnussen overklast hem immers volledig en zelf heeft hij nog geen punten gescoord. Ralf Schumacher: "Er komen nu twee dingen samen. Aan de ene kant, Mick moet voorzichtig zijn en geen rijdersfouten meer maken. Maar Haas moet ook doorpakken want Magnussen krijgt nu eveneens problemen."