Red Bull-bolide nog steeds te zwaar: "Reserve van enkele tienden van een seconde"

Red Bull Racing gaat momenteel ruim aan de leiding van het constructeurskampioenschap. De Oostenrijkse renstal ziet dat hun coureurs Max Verstappen en Sergio Perez zeer sterk voor de dag komen. Dat zorgt voor veel blijdschap maar men houdt wel het hoofd erbij, enkele problemen zijn namelijk nog steeds geen verleden tijd.

Red Bull vecht momenteel een stevige strijd uit met Ferrari, de Italianen hebben op een belangrijk punt echter een voordeel. Red Bull heeft namelijk nog steeds een probleem met het gewicht van de auto. Sinds dit seizoen moet de auto minimaal 798 kilogram wegen en de wagen van Red Bull is nog steeds te zwaar.

De Oostenrijkse renstal heeft al actie ondernomen maar de RB18 is nog steeds te zwaar. Teamadviseur Helmut Marko maakt zich echter helemaal geen zorgen. De Oostenrijkse adviseur legt het uit aan Formel1.de: "Het verliezen van gewicht gaat niet zomaar van de ene op de andere dag. Het is ook een positief punt dat we nog een reserve van enkele tienden van een seconde achter de hand hebben zodra we het minimumgewicht hebben bereikt. Nu zijn we nog te dik. We denken dat Ferrari al ongeveer op de gewichtslimiet zit. Mercedes is net zo zwaar als wij zijn."