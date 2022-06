Indycar-coureur reageert op Verstappen: "Veiligheidsargument is een smoesje"

Max Verstappen is één van de beste coureurs op de wereld. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won vorig seizoen zijn eerste wereldtitel en gaat momenteel aan de leiding in het wereldkampioenschap. Verstappen maakt veel indruk maar zal voorlopig zijn kunsten alleen in de Formule 1 blijven vertonen.

In Monaco werd hij namelijk gevraagd naar een mogelijke gooi naar de Triple Crown. De eerlijke Verstappen gaf aan dat hij deze ambitie niet heeft, de 24 uur van Le Mans sluit hij niet uit maar de Indy 500 wel. Verstappen gaf aan respect te hebben voor de Indycar-coureurs maar zelf wil hij het risico niet gaan nemen, hij vindt de kans op blessures te groot.

Geweldig

De woorden van Verstappen hebben inmiddels ook de Verenigde Staten bereikt. Daar reageert men duidelijk op Verstappen. Voormalig Formule 1-coureur Alexander Rossi is tegenwoordig actief in de Indycars en wist de Indy 500 eenmaal te winnen. De Amerikaan reageert bij Sky Sports op Verstappen: "Het was bij mij hetzelfde. Ik wist natuurlijk wel wat de Indy 500 was maar ik gaf er geen aandacht aan. Als je dan de kans krijgt om mee te doen, dan is het echt een geweldig event. Niet alleen in de autosport, maar in de hele wereld. Het is het grootste eendaagse sportevenement op de wereld!"

Smoesje

Verstappens uitspraken over de risico's op blessures vallen ook niet bepaald in goede aarde bij Rossi. De Amerikaanse coureur heeft de Grand Prix van Monaco bekeken en komt met een weerwoord: "Op een bepaalde manier is de Indy 500 misschien een beetje gevaarlijk ja. Tijdens de race hebben we vier crashes gehad maar er brak er geen een doormidden. Dat kan je niet zeggen over Monaco. Ik vind het argument over de veiligheid een smoesje. De antwoorden zijn geen verbazing voor mij maar dat betekent niet dat ik het ermee eens ben."