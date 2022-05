Verstappen gaat niet jagen op Triple Crown: "IndyCar in ieder geval niet"

Gisteren werden er twee parels van de autosport verreden. In Amerika schreef Marcus Ericsson de Indy 500 op zijn naam en in Monaco werd er in moeilijke omstandigheden gestreden om de zege. Uiteindelijk was het Sergio Perez die aan het langste eind trok, WK-leider Max Verstappen deed ook goede zaken er werd derde.

De Grand Prix van Monaco en de Indy 500 zijn beide onderdeel van de zogenaamde Triple Crown. Deze eervolle benaming bestaat naast Monaco en Indy ook uit de 24 uur van Le Mans. In de gehele geschiedenis van de autosport wist alleen Graham Hill alle drie de races op zijn naam te schrijven. Recent deed Fernando Alonso nog een poging maar de Alpine-coureur mist alleen nog de Indy 500.

IndyCar

In Monaco volgde men vanzelfsprekend ook de Indy 500 met een schuin oog. De interesse was groot en tijdens de persconferentie voor de top drie werd Verstappen gevraagd of hij een gooi naar de Triple Crown in de toekomst ziet zitten, hij won vorig jaar immers al in Monaco. De Nederlander is duidelijk: "Ik heb geen plannen om dat na te streven, de IndyCar tenminste niet. Ik waardeer wat ze daar doen, ik heb heel erg veel respect voor wat ze bereiken. Maar ik wil dat risico op mijn leven niet lopen. Ik wil mijn benen niet blesseren bijvoorbeeld. Laat ik het zo zeggen: dat is het mij niet waard."

Le Mans

De Triple Crown staat dus niet op de radar van de regerend wereldkampioen. Toch wil de Nederlandse Red Bull-coureur de deur voor die andere parel niet helemaal dichtgooien: "Misschien Le Mans. Ik vind endurance races best leuk en ik zal er waarschijnlijk ooit eentje rijden, hopelijk snel. Maar voor mij maakt het niets uit. Ik probeer vanzelfsprekend goed te zijn in de Formule1 maar die droom van de Triple Crown heb ik niet."