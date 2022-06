Seidl trots op Norris: "Te vroeg voor vergelijkingen met Schumacher of Hamilton"

Het team van McLaren heeft veel vertrouwen in Lando Norris. Eerder dit jaar verlengde de Britse renstal het contract van Norris tot en met 2025 en de Brit betaalt het vertrouwen terug. De talentvolle coureur is goed begonnen aan het huidige seizoen met onder meer een podium in Imola.

Norris staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap, zijn teamgenoot Daniel Ricciardo staat slechts elfde. De Britse coureur heeft daarnaast ook veel meer punten bij elkaar gereden dan Ricciardo. Bij McLaren zijn ze zeer trots op de prestaties van Norris en de buitenwereld begint zich inmiddels aardig wat zorgen te maken over de ervaren Australiër Ricciardo.

Speciaal

McLaren-teambaas Andreas Seidl wil Norris echter niet teveel de hemel in prijzen. Seidl ziet dat de Britse coureur nog maar bezig is met zijn eerste jaren en is tegenover Motorsport.com nogal duidelijk: "Het is nu te vroeg om Lando te vergelijken met Lewis Hamilton of Michael Schumacher. Maar er is een reden waarom we een langdurig contract met hem hebben getekend. Hij heeft met zijn progressie en performance laten zien dat hij iets speciaals heeft. Dat zag je ook weer in Monaco. Hij levert gelijk, dat maakt indruk. Het is tevens belangrijk voor het team."

Rivalen

Het team van McLaren begon op een lastige wijze aan het huidige seizoen maar uiteindelijk heeft men de weg omhoog ingezet. Inmiddels vecht McLaren een sterk bezet duel in het middenveld uit, Seidl ziet daarin een belangrijke rol voor Norris: "Momenteel zijn we bezig met een stevig duel voor de vierde plaats in het wereldkampioenschap, we nemen het op tegen sterke teams. Onze rivalen hebben ook snelle auto's en goede coureurs. In elk geval ben ik heel erg blij dat Lando bij ons rijdt. Hij heeft veel potentie en dat heeft hij al vaak laten zien. Het is simpelweg ons werk om hem in de komende jaren een betere auto te geven."