Wolff bezoekt opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen

De Formule 1-wereld realiseert zich dit seizoen maar al te goed dat er meer gaande is in de wereld. De oorlog in Oekraïne maakt een diepe indruk op de teams en coureurs, meerdere kopstukken steunden de Oekraïners. Sebastian Vettel reed bijvoorbeeld met een helm met de Oekraïense vlag en de coureurs maakten voorafgaand het seizoen een statement.

Ook bij het team van Mercedes kwam de situatie in Oekraïne hard aan. De Duitse renstal zet zich wel vaker in voor maatschappelijke kwesties en dat is ook nu weer het geval. In maart bezochten teambaas Toto Wolff en zijn vrouw Susie al een vluchtelingenkamp in Jordanië. Nu de oorlog in Oekraïne is uitgebroken spraken ze ook daar hun steun uit aan de vluchtelingen. De Wolffs bezochten met het UNHCR een opvang in Warschau, Polen.