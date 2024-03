Susie Wolff sleept FIA voor de rechter

De Formule 1-wereld is weer een opvallende zaak rijker. Susie Wolff heeft namelijk bekend gemaakt dat ze strafrechtelijke stappen heeft gezet tegen de FIA. Aanleiding hiervoor is het kortstondige FIA-onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling van haar en haar man Toto Wolff.

De FIA deed eind vorig jaar kort onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling van Susie en Toto Wolff. Aanleiding hiervoor was een artikel in een tijdschrift over mogelijke klachten over Toto Wolff. Hij werd ervan beschuldigd dat hij meer informatie zou hebben dan de andere teambazen. Wolff zou mogelijk informatie hebben ontvangen van zijn vrouw Susie, die de leiding heeft over de F1 Academy.

De Wolffs ontkende alle beschuldigingen en de FIA stopte al snel met het onderzoek. De koud was daarmee zeker niet af en Susie Wolff heeft nu de daad bij het woord gevoegd. Op sociale media meldt ze in een statement dat ze op 4 maart een strafrechtelijke klacht heeft ingediend bij een Franse rechtbank. Ze stelt dat de FIA geen transparantie en verantwoordelijkheid heeft getoond in deze zaak.